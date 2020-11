Africa: la flotta di locomotive TRAXX di Bombardier completa dieci milioni di km in servizio

(FERPRESS) – Roma, 27 NOV – Bombardier Transportation, leader mondiale nella tecnologia della mobilità, ha annunciato oggi che la sua flotta di locomotive Transnet in Sud Africa ha completato con successo dieci milioni di chilometri in servizio dall’inizio delle operazioni nel dicembre 2017.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it