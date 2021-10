Aeroporto Vespucci: Giorgetti, avanti con lo sviluppo dello scalo fiorentino

(FERPRESS) – Firenze, 19 OTT – Avanti con lo sviluppo dell’aeroporto Vespucci. Oggi l’assessore alla Mobilità e Grandi Infrastrutture Stefano Giorgetti oggi in consiglio, rispondendo a un question time, ha tracciato la linea dell’amministrazione sul futuro dello scalo fiorentino.

“La previsione del nuovo aeroporto è riportata nel Piano strutturale e nel Piano strategico oltre ad essere un punto significativo del programma di mandato – ha esordito l’assessore -. Siamo in contatto e in accordo con la Regione per proseguire l’iter per giungere alla realizzazione del nuovo aeroporto. Apriremo una fase nuova di dialogo con l’amministrazione dei comuni interessati dal progetto e in particolare con Prato, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio”.

Pubblicato da COM il: 19/10/2021 h 10:43 - Riproduzione riservata