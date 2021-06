Aeroporto Perugia: approvato all’unanimità bilancio SASE 2020 che per la pandemia è risultato -1.599.509,00 €

(FERPRESS) – Perugia, 22 GIU – Si è riunita ieri l’Assemblea dei soci di SASE SpA società di gestione dell’aeroporto di Perugia “San Francesco d’Assisi”. Nella seduta è stato approvato all’unanimità il bilancio 2020 che in conseguenza della pandemia Covid 19 è risultato negativo di 1.599.509,00 €.

