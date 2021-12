Aeroporto Palermo: a novembre +0,66 traffico passeggeri e +10% voli su 2020. -37,06 rispetto al 2019

(FERPRESS) – Palermo, 1 DIC – Il segno positivo mancava da marzo 2020. A novembre l’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo ha finalmente registrato l’inversione del trend negativo sul traffico voli e passeggeri rispetto al 2019.

Lo scorso mese, infatti, secondo il report dell’ufficio statistiche di Gesap – la società di gestione dello scalo aereo palermitano – il numero dei voli è aumentato del 10 per cento, 3.598 contro 3.268 novembre 2019. Netto il recupero del traffico passeggeri che dal -5,4 per cento di ottobre passa a +0,66 per cento, con 458.391 viaggiatori contro 455.407 di novembre 2019.

La media dei passeggeri per volo è stata di 127 (load factor).

Pubblicato da COM il: 1/12/2021