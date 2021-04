Aeroporto Marconi si aggiudica la “Green Stars 2021” come scalo più sostenibile d’Italia. Corsini, ottimo risultato

(FERPRESS) – Bologna, 28 APR – “Un ottimo risultato che testimonia l’impegno costante dell’Emilia-Romagna per la mobilità sostenibile. In questi ultimi anni stiamo puntando sempre più a modalità di trasporto a basso impatto per migliorare la qualità dell’aria e, di conseguenza, la vivibilità delle nostre città e dei nostri territori. E il riconoscimento arrivato all’aeroporto Marconi di Bologna è il segno che qualcosa sta cambiando davvero e che a tutti i livelli, pubblico e privato, ci stiamo muovendo nella stessa direzione, in linea anche con quanto messo nero su bianco nel Patto per il Lavoro e per il Clima”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 28/4/2021 h 14:23 - Riproduzione riservata