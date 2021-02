Aeroporto Fiumicino: Comitati civici auditi in Regione sul masterplan presentato da Adr. Contrari al nuovo progetto

(FERPRESS) – Roma, 23 FEB – In commissione Lavori pubblici della Regione Lazio, presieduta da Eugenio Patanè (Pd), si è tornato a parlare delle prospettive di sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino. Dopo l’audizione dell’11 febbraio scorso, in cui Aeroporti di Roma SpA (Adr) aveva illustrato il nuovo progetto di sviluppo dello scalo romano, ieri sono stati ascoltati, sempre in modalità telematica, il Comitato e l’Associazione “Fuori Pista” e l’Osservatorio regionale trasporti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 23/2/2021 h 12:09 - Riproduzione riservata