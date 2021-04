Aeroporto Elba: Baccelli ai sindacati, concordo su necessità chiarezza, convocherò incontro con sindaci

(FERPRESS) – Firenze, 14 APR – “Raccolgo la richiesta dei rappresentanti sindacali in merito alla mia posizione sullo sviluppo dell’aeroporto dell’Elba e chiarisco, ove c’è ne fosse bisogno, che ritengo tale potenziamento strategico per l’Isola d’Elba e per l’Arcipelago Toscano, in termini di sua fruizione, accessibilità e promozione”, a dirlo l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli in risposta alla richiesta della CGIL Arcipelago e della Filt-Cisl Provincia di Livorno di chiarire la propria posizione circa la prospettiva di potenziamento dell’aeroporto di Marina di Campo..

Pubblicato da COM il: 14/4/2021 h 14:24 - Riproduzione riservata