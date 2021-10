(FERPRESS) – Verona, 11 OTT – L’aeroporto di Verona è ritornato puntualmente operativo dopo una settimana di chiusura per lavori che dal 3 all’8 ottobre hanno riguardato in particolare il rifacimento di un ampio tratto della pavimentazione della pista di volo e di alcuni raccordi, inclusi la segnaletica orizzontale e i dispositivi luminosi.

