Aeroporto di Verona: al via i lavori del Progetto Romeo

(FERPRESS) – Verona, 28 LUG – Un nuovo terminal passeggeri di ultima generazione per l’aeroporto Catullo di Verona e un trampolino di lancio per preparare il territorio all’accoglienza di atleti, spettatori e turisti in vista delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, questi gli ambiziosi obiettivi che saranno raggiungi grazie alla realizzazione del Progetto Romeo. Un importante intervento infrastrutturale dal valore complessivo di 68 milioni di euro, che ha preso avvio oggi, con la posa della prima pietra, alla presenza dei rappresentanti dei Soci di Catullo Spa e delle Istituzioni locali.

Pubblicato da Giulia Riva il: 28/7/2021 h 16:17