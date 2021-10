Aeroporto di Venezia: Ryanair apre una base al Marco Polo. Investimento di 300 mln di dollari

(FERPRESS) – Venezia, 6 OTT – Ryanair ha annunciato la sua nuova base italiana a Venezia Marco Polo con tre nuovi Boeing 737 8-200 “Gamechanger”, che rappresentano un investimento di 300 milioni di dollari insieme all’introduzione di 18 nuove rotte (24 in totale) migliorando significativamente la connettività nazionale e internazionale di Venezia verso 12 paesi europei dall’estate 2022.

L’operativo di Ryanair a Venezia Marco Polo prevederà:

• Tre nuovi 737 “Gamechanger” basati ($300m di investimento)

• 100 nuovi posti di lavoro diretti

• 18 nuove rotte

• 24 rotte in totale (16 internazionali / 8 domestiche)

• Oltre 160 voli settimanali in partenza

