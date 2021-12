Aeroporto di Trapani Birgi: inizia in positivo la stagione invernale. Ombra, crescita è costante

(FERPRESS) – Trapani, 6 DIC – Dal 1° novembre ha avuto inizio la stagione invernale 2021/2022, dal punto di vista dei voli e delle relative statistiche, per l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Il primo mese ha registrato un totale di 39518 passeggeri e movimenti e un +698% traffico pax e + 105% movimenti rispetto al 2020, +60% pax e +33% movimenti rispetto al 2019 e +3% pax e -1% movimenti nei confronti del 2018.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it