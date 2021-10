Aeroporto di Palermo: migliore scalo aereo d’Europa 2021 nella categoria 5-10 mln di passeggeri

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

(FERPRESS) – Palermo, 27 OTT – Resilienza e sostenibilità ambientale durante la pandemia. Sono questi i riconoscimenti che hanno permesso all’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo di ricevere il premio come migliore scalo aereo d’Europa nell’ambito del Best Airport Awards della categoria 5-10 milioni di traffico passeggeri. Ad assegnare il riconoscimento Best Airport Awards 2021, è stata l’associazione ACI Europe (Airports Council International, che riunisce oltre 500 scali aerei di 46 paesi, durante la 31esima assemblea generale e congresso annuale che si sta svolgendo a Ginevra.