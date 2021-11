Aeroporto di Palermo: a ottobre mezzo milioni di passeggeri. Aumentano i voli rispetto al 2019

(FERPRESS) – Palermo, 3 NOV – Continua anche a ottobre il trend di crescita del traffico voli e passeggeri all’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino di Palermo.

Lo scorso mese, secondo il report dell’ufficio statistiche di Gesap – la società di gestione dello scalo aereo palermitano – il numero dei voli è aumentato di oltre un punto e mezzo (1,66%), 4.350 contro 4.279 ottobre 2019, mentre si registra ancora un recupero di traffico passeggeri che dal -12% di settembre passa a -5,4% di ottobre, con 579.535 viaggiatori contro 611.580 dello stesso periodo del 2019.

