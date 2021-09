Aeroporto di Olbia: ad agosto 616.492 passeggeri, dato allineato allo stesso mese del 2019

(FERPRESS) – Olbia, 3 SET – Nel mese di agosto all’Aeroporto di Olbia sono transitati 616.492 passeggeri, per un totale di 4.943 voli di aviazione commerciale. Il dato è sostanzialmente allineato allo stesso mese del 2019, periodo pre-Covid, dove i passeggeri gestiti sono stati 621.128. Rispetto al mese di agosto 2020 il traffico cresce del + 60% (+230.353 unità).

