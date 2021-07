Aeroporto Costa d’Amalfi: Cammarano, opere al via il 30 luglio e primo volo nel 2024

(FERPRESS) – Napoli, 1 LUG – “Conto alla rovescia per fare dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi il secondo scalo della Campania e uno dei più importanti terminal aeroportuali di tutto il Mezzogiorno. Tra meno di un mese, il 30 luglio, partiranno le opere di allungamento della pista fino a 2.200 metri, dalla quale entro l’estate del 2024 partirà il primo volo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it