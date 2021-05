Aeroporti di Malpensa e Linate insieme ad altri 91 scali europei annunciano piano per emissioni di CO2 pari a zero nel 2030

(FERPRESS) – Milano, 20 MAG – Oggi, durante il secondo summit di ACI Europe (l’Associazione dei gestori aeroportuali europei) sulla sostenibilità del trasporto aereo, gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, gestiti da SEA, insieme ad altri 91 aeroporti europei, hanno annunciato il piano che anticipa il raggiungimento dell’obiettivo del livello di emissioni nette di CO2 pari a zero nel 2030 rispetto al 2050.

