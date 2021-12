Aep Ticketing solutions si unisce a Modaxo. Porta ricca storia di soluzioni software e hardware innovative

(FERPRESS) – Firenze, 2 DIC – Modaxo Inc. (“Modaxo”), un’organizzazione tecnologica globale focalizzata sul trasporto pubblico nel mondo, ha annunciato oggi l’acquisizione di Aep Ticketing solutions s.r.l. (“AEP”), fornitore leader di soluzioni di eTicketing per il settore del trasporto pubblico con sede principale in Toscana a Signa (Fi).

Aep porta a Modaxo una ricca storia nell’implementazione di soluzioni software e hardware innovative che coprono tutti gli aspetti della bigliettazione, dai più tradizionali ai più avanzati come eCommerce, account based eTicketing e carte bancarie EMV. Con sede in Italia, l’azienda ha accumulato oltre 500 clienti nei suoi oltre 20 anni di storia.

«L’eTicketing nel settore del trasporto pubblico si è evoluto considerevolmente e rapidamente negli ultimi dieci anni e Aep ha svolto un ruolo chiave nel guidare l’innovazione in questo spazio – ha affermato Bill Delaney, CEO di Modaxo -. È un grande piacere dare il benvenuto a Modaxo al management, ai dipendenti e ai clienti di Aep. L’azienda e il suo team sono un ottimo complemento al nostro portafoglio in continua espansione di aziende focalizzate sul trasporto di persone».

Per Aep, l’acquisizione offre all’azienda e ai suoi dipendenti l’opportunità di condividere le migliori pratiche con un insieme di aziende similari dedicate a gestire gli spostamenti delle persone nel mondo. Inoltre, l’acquisizione consente ad Aep di effettuare ulteriori investimenti nelle persone, nell’innovazione dei prodotti ed esplorare nuovi mercati geografici.

“Aep ha una forte conoscenza del dominio ed esperienza nel mercato verticale dell’e-ticketing per il trasporto di persone. Far parte di Modaxo consente ad Aep di ampliare la propria copertura geografica e far crescere il business – ha affermato Saverio Bettini CEO Aep -. La filosofia “acquistare e mantenere per sempre” di Modaxo significa un futuro luminoso e a lungo termine per Aep, un futuro che avvantaggia sia i dipendenti che i Clienti».

Aep mantiene il proprio marchio e la propria autonomia beneficiando del supporto e delle best practice messe a disposizione da Modaxo. Saverio Bettini continua a guidare l’attività come amministratore delegato, supportato dal management team esistente.

