Aep: entro metà del 2021 il biglietto in E. Romagna si pagherà con carta di credito. Accordi con Seta, Start Romagna, Tep e Tper

(FERPRESS) – Bologna, 18 SET – Presto avverrà una rivoluzione sui bus dell’Emilia-Romagna. La novità riguarderà il sistema di acquisto a bordo di biglietti virtuali, che avverrà utilizzando una carta bancaria contactless EMV, appartenente inizialmente ai circuiti Mastercard, Maestro, VISA e V-Pay (altri potranno aggiungersi in seguito). A realizzare il sistema e i relativi apparati è l’azienda fiorentina Aep Ticketing Solutions Srl che ha siglato accordi con Seta (Modena), Start Romagna (Rimini), Tep (Parma) e Tper (Bologna): i contratti sono relativi alla gara pubblica di appalto avente per oggetto la fornitura del sistema di bigliettazione elettronica EMV che equipaggerà tutti i bus delle quattro aziende.

