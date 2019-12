AEGEAN Airlines, la compagnia che conosce meglio la Grecia, presenta il piano di espansione 2020

(FERPRESS) – Roma, 19 DIC – Con l’obiettivo di gettare le basi per una crescita e un’espansione ancora maggiore del proprio network AEGEAN Airlines, la più grande compagnia greca, presente il programma 2020. Grazie a un significativo aumento della capacità totale portata a 19,2 milioni di posti, attraverso l’aggiunta di 1,5 milioni di posti in più rispetto al 2019, AEGEAN opererà su 155 destinazioni in 44 Paesi, con 65 aeromobili, tra i quali i primi 6 Airbus della famiglia A320 / 321neo che dovrebbero entrare a far parte della flotta AEGEAN entro la prima metà dell’anno.

