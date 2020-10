AEA e Atitech danno vita al grande polo di formazione aeronautica nel Sud Italia

(FERPRESS) – Roma, 26 OTT – A soli due anni dalla sua apertura avvenuta a Bergamo, Aea – Aircraft Engineering Academy del Gruppo SEAS (South East Aviation Services), l’unica accademia italiana certificata Enac per la formazione teorica e pratica di tecnici manutentori aeronautici, espande ulteriormente il suo raggio d’azione e stringe un accordo di collaborazione con Atitech per la parte 147 dando vita al grande polo di formazione aeronautica con sede nel Mezzogiorno d’Italia.



