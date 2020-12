AdSP Tirreno centro settentrionale: Presidente uscente di Majo ha accolto il suo successore Musolino

(FERPRESS) – Civitavecchia, 18 DIC – Avvicendamento al vertice di Molo Vespucci. Nel pomeriggio di ieri il Presidente uscente dell’ente Francesco Maria di Majo ha accolto il suo successore, Pino Musolino. Il simbolico passaggio delle consegne è avvenuto al termine di una lunga chiacchierata.

