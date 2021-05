AdSP Tirreno Centro Settentrionale: incontro tra Musolino e la famiglia Molinari produttrice dell’omonima sambuca

(FERPRESS) – Civitavecchia, 11 MAG – Il porto di Roma e Molinari, il più conosciuto brand di Civitavecchia a livello internazionale. Un incontro conoscitivo informale, con visita allo storico stabilimento di via Aurelia Nord, tra il presidente dell’Adsp Pino Musolino ed alcuni membri della famiglia Molinari da cui sono emersi diversi spunti per la ripartenza dello scalo e dell’azienda produttrice della sambuca, che finora – paradossalmente – non è tra i clienti dello scalo locale, né per l’import di materie prime, né per l’export dei suoi distillati.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/5/2021 h 09:08 - Riproduzione riservata