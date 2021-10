AdSP Tirreno Centrale: ok a Documento di Pianificazione Strategica di Sistema

(FERPRESS) – Napoli, 28 OTT – È stato adottato all’unanimità dal Comitato di gestione, di cui ne fanno parte insieme al Presidente Annunziata, l’Ammiraglio Vella, il prof. Calabrese, il prof. Garofalo e l’ing. Iavarone con i Comandanti Loreto della CP di Salerno e Selleri della CP di Castellammare, il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, di cui all’art.5 del L.84/94 e ss.mm.ii., strumento fondamentale per la definizione e l’indirizzo delle strategie gestionali dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare e di tutta la portualità e la logistica campana.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it