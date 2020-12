AdSP Tirreno centrale: dal mondo della cultura e delle associazioni un appello affinchè collaborazioni e progetti in corso possano proseguire

(FERPRESS) – Roma, 11 DIC – Esponenti della Comunità culturale e scientifica e delle Associazioni hanno inviato un appello ai ministri dei Trasporti, dei Beni Culturali, dell’Ambiente e dell’Università in vista della scelta della nuova governance dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

“La grave crisi sanitaria sta mostrando al Paese e al mondo l’importanza della Cultura e della Ricerca quali riferimenti certi e incontestabili delle scelte politiche a garanzia dell’interesse pubblico sulle

istanze privatistiche.

La governance dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – si legge nella missiva – è in conclusione del proprio mandato e, a breve, il Ministro competente sarà chiamato a scegliere tra coloro che hanno presentato la propria candidatura.

Negli ultimi quattro anni, l’Autorità di Sistema Portuale, sotto la guida del Presidente Pietro Spirito e del Segretario Generale Francesco Messineo, ha dialogato costantemente e proficuamente con la comunità culturale e scientifica nonché con le associazioni, realizzando un cambio di paradigma

culturale rispetto al passato quando il porto era riservato solo a pochi portatori d’interesse.

In particolare, tra le collaborazioni tuttora in corso, si ricordano le Università (Parthenope, Federico II, Vanvitelli, …), gli Enti di ricerca (CNR, …), le Istituzioni culturali (MANN, Teatro San Carlo, Museo di Capodimonte, INU Campania, aniai Campania, Community Psychology Lab, …), le Associazioni (Propeller, ATENA, Friends of Molo San Vincenzo, Accogliere ad Arte, Rotary, Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, Sii Turista della Tua Città, Vivo a Napoli, Arci Pesca FISA Campania, …)”.



“Si auspica – conclude la missiva – che l’attuale governance dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale possa proseguire, in continuità, il dialogo con la Comunità culturale e scientifica e con le Associazioni, garantendo le collaborazioni e i progetti in corso, in una visione del porto come bene

comune.

