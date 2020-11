AdSP Stretto: Comitato di gestione ha nominato Domenico La Tella segretario generale

(FERPRESS) – Messina, 2 NOV – Su proposta del Presidente Mario Mega, il Comitato di Gestione ha nominato il Domenico La Tella Segretario Generale dell’AdSP dello Stretto per il quadriennio 2020/2024.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it