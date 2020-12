AdSP Sicilia Orientale punta sulla mobilità sostenibile e sull’efficienza energetica in ambito portuale

(FERPRESS) – Catania, 2 DIC – Nell’ottica dello sviluppo di azioni volte alla creazione di misure per la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, nonché nel rispetto delle direttive Europee ed internazionali (IMO), l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ha indetto un avviso pubblico, per l’individuazione della migliore idea progettuale per la costruzione di un deposito costiero onshore o galleggiante di Gas Naturale Liquefatto (GNL) all’interno del Porto di Augusta, Porto Core della rete Ten-T. A seguito della citata evidenza pubblica è stata acquisita la manifestazione di interesse della Restart Consulting Srl.

Pubblicato da COM il: 2/12/2020 h 10:46 - Riproduzione riservata