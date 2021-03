AdSP Tirreno C.S.: rinnovato l’accordo di collaborazione con la Escola Europea per “Formati al Porto”

(FERPRESS) – Civitavecchia, 25 MAR – Si rinnova il binomio tra l’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale e la Escola Europea de Short Sea Shipping (AEIE). Il Presidente dell’Authority, Pino Musolino, e il Direttore della Escola Europea, Eduard Rodés, hanno siglato il protocollo d’Intesa, della durata di tre anni, per lo sviluppo del progetto “Formati al Porto”. La conferma della collaborazione arriva in concomitanza con il completamento della prima edizione del 2021 insieme agli studenti dell’Università degli Studi della Tuscia e ai maggiori attori della comunità logistico-portuale.

