AdSP MTCS: ZLS, trasmesso alla Regione Lazio il Piano di Sviluppo Strategico

(FERPRESS) – Civitavecchia, 5 OTT – L’AdSP ha trasmesso alla Regione Lazio la versione definitiva del Piano di Sviluppo Strategico della Zona Logistica Semplificata del Tirreno centro-settentrionale, per i futuri adempimenti di competenza della Regione stessa.

La ZLS coinvolge 29 comuni del Lazio, da Roma a Viterbo e Rieti, oltre a comprendere ovviamente Civitavecchia e tutte le aree di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale.

