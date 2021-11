AdSP MTCS: prosegue il trend positivo per il network portuale laziale. Civitavecchia traina la ripresa: +21,5%

(FERPRESS) – Civitavecchia, 12 NOV – Prosegue il trend positivo dei Porti di Roma e del Lazio, come dimostrato dai dati di traffico dei primi nove mesi del 2021, in particolare nei porti di Civitavecchia e Gaeta.

In generale, per quanto riguarda il dato complessivo del network dei tre porti laziali si evidenzia un traffico merci complessivo pari a circa 10 milioni di tonnellate con una crescita del 18% rispetto allo stesso periodo del 2020, sempre condizionato dalla pandemia da Covid-19.

