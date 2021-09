AdSP MAS: dal 4 al 10 ottobre al via i Port Days 2021. Inclusione, scambio culturale e crescita tra i temi

(FERPRESS) – Venezia, 29 SET – Il porto come motore economico del territorio e dell’intero ecosistema logistico, come luogo di lavoro e al tempo stesso luogo in grado di generare opportunità di business ma anche luogo di inclusione e scambio culturale.

E’ questo il file rouge che unisce gli eventi proposti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in collaborazione con il Comune di Venezia la Capitaneria di Porto di Venezia, la Venezia Port Community e l’International Propeller Club – Port of Venice, nell’ambito degli Italian Port Days 2021, in programma da lunedì 4 a domenica 10 ottobre. Una settimana di iniziative ed eventi per raccontare e mostrare alla comunità, nell’anno in cui si celebrano 1600 anni dalla sua fondazione, la Venezia – città portuale dalle molteplici sfaccettature.

