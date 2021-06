AdSP MAS aderisce alla campagna di sensibilizzazione #ShoutOutForSeafarers

(FERPRESS) – Venezia, 25 GIU – In occasione della Giornata del marittimo che si celebra ogni anno, il 25 giugno, su iniziativa dell’IMO-International Maritime Organization, i Porti di Venezia e Chioggia, con il benestare della Capitaneria di Porto e la collaborazione della comunità portuale, aderiscono a #ShoutOutForSeafarers. Si tratta della campagna voluta dall’International Chamber of Shipping (ICS) e dalle associazioni mondiali dell’industria armatoriale per sensibilizzare al tema della necessità e dell’urgenza di vaccinare tutti i marittimi contro il Sars – Cov 2.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 25/6/2021 h 16:44 - Riproduzione riservata