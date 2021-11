AdSP Mari Tirreno Meridionale e Ionio: chiesto a tutte le parti condivisione Patto per Parità di Genere

(FERPRESS) – Gioia Tauro, 23 NOV – Il Patto per la Parità di Genere si estende al cluster marittimo dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. L’Ente, guidato dal presidente Andrea Agostinelli, dopo aver aderito al progetto nazionale di Assoporti con il decreto n°17/2021 dello scorso 21 luglio, ha ora invitato i terminalisti, le imprese portuali (art. 16 Legge 84/94) e le organizzazioni sindacali a condividerne concretamente i relativi principi e le conseguenti azioni.

