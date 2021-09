AdSP Mare Adriatico Centro Settentrionale: pronti per il nuovo terminal crociere, per la città e a misura di cittadini

(FERPRESS) – Ravenna, 22 SET – Nei giorni scorsi, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale ha aggiudicato l’appalto della gara europea per la concessione per il servizio di stazione marittima e la costruzione del nuovo terminal crociere a Porto Corsini a RCL Cruises Ltd., società del gruppo Royal Caribbean.

Si chiude così un percorso iniziato nell’estate 2020, quando la stessa RCL Cruises Ltd. aveva presentato la proposta di partenariato pubblico privato per la costruzione del nuovo terminal crociere e relativa concessione.

