AdSP Mar Tirreno settentrionale: Giani sottoscrive intesa con MIT per Guerrieri nuovo presidente

(FERPRESS) – Firenze, 18 DIC – Sarà il piombinese Luciano Guerrieri il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Il presidente della Toscana Eugenio Giani, che ha sottoscritto oggi l’intesa con il Ministero per le infrastrutture riguardo all’assegnazione dell’incarico, esprime la sua soddisfazione per la nomina.

