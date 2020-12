AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale: nella causa Fincosit giudizio favorevole all’AdSP

(FERPRESS) – Civitavecchia, 14 DIC – Si definisce, con una sentenza favorevole all’AdSP, il primo grado di uno, e il secondo in ordine di valore economico, dei tre contenziosi milionari promossi da Grandi Lavori Fincosit contro l’Autorità Portuale relativi alla realizzazione del Primo Lotto Funzionale delle Opere Strategiche per il Porto di Civitavecchia (in particolare Darsena Traghetti e Darsena Servizi). Tali contenziosi, nel loro insieme, costituiscono la gran parte del volume complessivo delle pretese risarcitorie nei confronti dell’Ente.

Pubblicato da COM il: 14/12/2020 h 10:53 - Riproduzione riservata