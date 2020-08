AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale: Di Majo, nuovo assetto della cantieristica di Gaeta

(FERPRESS) – Roma, 24 AGO – La cantieristica costituisce un segmento fondamentale della blue economy e una voce economicamente importante del “Pil” della città di Gaeta e dell’intero comprensorio. In quest’ottica il suo rilancio e potenziamento passano attraverso l’attuazione della delibera dell’ex Commissario del Comune, il Prefetto Bruno Frattasi, che prevede la riqualificazione funzionale di queste storiche attività.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it