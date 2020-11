AdSP Mar Tirreno Centro Settentrionale: approvata la II variazione al bilancio di previsione 2020

(FERPRESS) – Civitavecchia, 6 NOV – Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2020. Questo il principale argomento all’ordine del giorno del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale conclusosi nel tardo pomeriggio di ieri ed approvato all’unanimità dai membri dell’organo di governance dell’ente portuale.

