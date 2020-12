AdsP Mar Tirreno Centralei: Intervista Lepore (Unicampania), con Spirito visione comune, impegno da proseguire

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – “Nei rapporti di collaborazione o nelle occasioni di confronto pubblico, ho apprezzato la visione del Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, che vede strettamente unite logistica e industria non solo nelle attività dei porti, ma anche nell’attuazione e gestione delle ZES (Zone Economiche Speciali). Una visione che è comune e che ritengo fondamentale per fare delle ZES il vero motore di un nuovo sviluppo del Mezzogiorno. Per questo, penso che tutto il lavoro fatto finora per la ZES non debba essere disperso e vada anzi proseguito nel corso dei prossimi anni, valorizzando l’impegno profuso a Napoli e in Campania. Sul piano generale, innanzitutto, dobbiamo cercare di spiegare qual è l’importanza delle ZES, soprattutto per il Mezzogiorno, per i porti del Mediterraneo, e – quindi – in particolare per i porti di Napoli e Salerno”.

