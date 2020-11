ADSP Mar Tirreno Centrale: Masucci, per Propeller Club naturale una scelta di continuità per Spirito

(FERPRESS) – Roma, 27 NOV – “Nella gestione di Pietro Spirito alla guida della Autotità di sistema Mar Tirreno Centrale vediamo molte più luci che ombre, e ci sembra del tutto naturale che sia confermato per un secondo mandato. Si interpreta così anche lo spirito della legge, che concede la continuità per due mandati proprio per portare a termine il lavoro impostato nei primi 4 anni, i porti sono strutture complesse dove le soluzioni non si trovano dalla sera alla mattina”. E’ quanto dichiara Umberto Masucci, presidente nazionale di The International Propeller Clubs e, contemporaneamente, del Propeller Club di Napoli e dei porti di Castellammare e Salerno. The Intrnational Propeller Clubs è un’Associazione culturale che promuove l’incontro e le relazioni tra le persone e gli operatori che gravitano nei trasporti marittimi, terrestri, aerei; il maggior settore di investimento è, comunque, proprio quello dei porti, e l’Associazione è in grado quindi di “misurare” il polso a tutte le categorie coinvolte nell’azione del Presidente dell’Autorità di sistema. Masucci, poi, parla a ragion veduta, avendo lavorato per oltre due anni nel Comitato di gestione della stessa AdSP, e avendo acquisito dunque consapevolezza delle doti di competenza e trasparenza di Spirito.

“Come Propeller Club, abbiamo subito voluto emettere un comunicato appena il Presidente Spirito ha comunicato che veniva a scadenza il suo mandato e c’erano tensioni sul suo rinnovo. La riunione coinvolgeva circa 150 soci, ma è stata unanime la volontà di prendere una posizione a favore del rinnovo, abbiamo convocato il Consiglio direttivo e anche lì la volontà è stata unanime di esprimere la posizione del Propeller attraverso una nota, che ricordava anche i risultati raggiunti da Spirito”, spiega Masucci. Il Presidente del Propeller Club enumera alcuni di questi risultati: “Non bisogna dimenticare quale era la sistuazione del Porto di Napoli prima dell’avvento di Spirito: ben 10 anni di commissariamento avevano fatto seguito ad una gestione imbelle ed inefficace, portando il porto ad una situazione di grave degrado. Spirito ha saputo riavviare la macchina del porto, rimotivare il personale, dare vita a una serie di iniative rimaste ferme per anni; e ciò senza contare l’opera di pulizia e trasparenza intrapresa nella stessa amministrazione del Porto, dove sono state trovate oltre 130 concessioni scadute o irregolari sulle 400 che riguardano le attività portuali Ma è soprattutto l’impulso alla realizzazione di opere ferme da decenni che caratterizza l’azione di questa amministrazione della AdSP”, sottolinea Masucci.

“Le cose fatte sono tante, certo ora è facile dire che si poteva fare di più, ma chi dice questo sembra ignorare gli innumerevoli ostacoli amministartivi e burocratici sparsi per ogni dove. E’un fatto che dopo 13 anni è stata data attuazione al progetto del 2004 per il waterfront, che si è dato avvio alla ‘mission impossible’ di realizzare la nuova stazione del molo Beverello, che sono stati fatti i dragaggi nel porto di Napoli di cui si parlava inutilmente da circa 20 anni, ed poi stato avviato il porgetto dell’espansione del porto nella zona Orientale che era un’altra di quelle cose rimaste empre sulla carta. Aggiungiamo, che a “nuova” porta della storica Immacolatella Vecchia sarà pronta e consegnata nel prossimo dicembre, e questo segnala anche l’interesse che Spirito ha avuto anche per la rivitalizzazione dell’orizzonte culturale della nostra città, ed è obbligatorio ricordare la collaborazione strettissima con le Università e altre associazioni culturali, il progetto (impegnativo, ma che sarebbe di grande valore per Napoli e la storia del suo porto) del Museo del Mare, e tante altre iniziative. Ma per concludere direi che poi in qutto questo periodo tutti abbiamo potuto apprezzare il valore della persona, il suo impegno disinteressato, l’investimento sui progetti: sarebbe un vero peccato non concedere a Spirito di portare a termine opere e progetti, di questo siamo convinti e questo abbiamo espresso”, conclude il Presidente di The International Propeller Clubs Giuseppe Masucci.

