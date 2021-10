AdSP Mar Tirreno Centrale: istituito il primo Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità

(FERPRESS) – Napoli, 4 OTT – Con delibera n. 308 del 29.09.2021, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è la prima Autorità in Italia ad istituire il “Comitato Unico di Garanzia per le Pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG), come previsto dalla legge del 4 novembre 2010, n.183, art. 21.

Fortemente voluto dal Presidente Andrea Annunziata, dal Segretario Generale Giuseppe Grimaldi e dalla dirigente dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione e Welfare Maria Affinita, il CUG risponde, in pieno e in linea con i tempi, ai principi veicolati dall’Unione Europea in tema di pari opportunità uomo/donna sul lavoro e di contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing.

