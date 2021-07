AdSP Mar Ligure Orientale: Sommariva firma con ENEL e SNAM due protocolli su transazione energetica

(FERPRESS) – La Spezia, 21 LUG – Decarbonizzazione e transizione energetica. Oggi Sommariva firma protocolli con Enel e Snam. Acceleratore su elettrificazione banchine ed incremento uso del GNL. Sommariva: “E’ tutto il sistema porto che deve cambiare pelle. Il porto resterà un sistema energivoro ma l’energia che si consumerà dovrà essere “pulita”.

Il PNRR lancia la rivoluzione verde e la transizione ecologica e l’Autorità di Sistema Portuale raccoglie la sfida. Oggi sono stati firmati dal Presidente Mario Sommariva due diversi protocolli con i due principali players del settore energetico a livello globale: Enel e Snam, entrambe realtà radicate nella nostra provincia. Decarbonizzazione e transizione energetica le parole chiave per rendere porto e territorio ambientalmente sostenibili. Un intento condiviso con le due aziende.

