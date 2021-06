AdSP Mar Ligure Orientale: porto, Confindustria e sindacati firmano patto per lo sviluppo del territorio

(FERPRESS) – Carrara, 11 GIU – Il porto di Marina di Carrara è ormai una finestra aperta verso i mercati internazionali, un luogo evoluto dove convivono e devono continuare a convivere attività industriali, commerciali, cantieristiche, nautiche e turistiche capaci di creare nuovi posti di lavoro, ricchezza, contribuendo a migliorare l’ambiente, in ottica innovativa.

Ma il porto è anche parte integrante del territorio urbano e del tessuto produttivo dell’area territoriale sulla quale insiste, quindi, un punto di riferimento essenziale per progettare il futuro.

Infatti, la diversificazione dei traffici e l’avvio di nuove attività quali il “project cargo” legato all’attività della Baker Hughes, il traffico Ro-Ro con la Sardegna, un nuovo terminalista specializzato in traffico “infra-mediterraneo” ed il consolidamento del traffico crocieristico, hanno consentito alla parte commerciale del porto di porre le basi per un suo rilancio ed una maggiore competitività.

Inoltre, lo sviluppo del cantiere “Italian Sea Group, ha inserito il sito di Marina di Carrara nel segmento dei mega yacht, facendone un’eccellenza mondiale.

Pubblicato da COM il: 11/6/2021 h 15:10 - Riproduzione riservata