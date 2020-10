AdSP Mar Ligure Orientale: nominato Commissario Straordinario Francesco Di Sarcina

(FERPRESS) – La Spezia, 29 OTT – Francesco Di Sarcina, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale dal giugno 2017, è stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente di via del Molo ieri, in tarda serata, dalla ministra alle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it