AdSP Mar Ligure Orientale: domani la presentazione di COMODALCE al SEAFUTURE 2021

(FERPRESS) – La Spezia, 29 SET – All’interno del ricco programma di SEAFUTURE 2021, l’AdSP del Mar Ligure Orientale presenterà il progetto COMODALCE, co-finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione transnazionale Interreg Central Europe.

La presentazione si svolgerà domani 30 Settembre all’interno della conferenza “Driving the change in shipping & Logistics: EU funding opportunities in the 2021-2027 programming period”. L’evento sarà incentrato sui temi cardine del Green Deal così come stabilito nell’Agenda della Commissione Europea e nelle relative strategie per la mobilità sostenibile e intelligente.

Pubblicato da COM il: 29/9/2021 h 17:06 - Riproduzione riservata