AdSP mar di Sicilia orientale: Noè, serve un interlocutore autorevole in grado di rilanciare il porto

(FERPRESS) – Augusta, 21 MAG – “Occorre decidere se le Autorità di sistema portuale devono svolgere il ruolo di protagonisti di sviluppo o, invece, di mera stazione appaltante per le opere portuali”. Lo dice Marina Noè, presidente di Assoporto Augusta che interviene nel dibattito sulla nomina, a presidente dell’Adsp del mare di Sicilia orientale, del funzionario del ministero delle Infrastrutture e attuale commissario Alberto Chiovelli indicato dal ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini.

