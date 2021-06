AdSP Mar di Sicilia Orientale: doppietta di navi militari al Porto Commerciale di Augusta

(FERPRESS) – Augusta, 11 GIU – Un colpo d’occhio straordinario, due giganti del mare, due maestose portaerei, ormeggiate contemporaneamente nel Porto Commerciale di Augusta. È approdata giorno 9 giugno scorso al Porto di Augusta l’Ammiraglia della Royal Navy, la portaerei “HMS Queen Elizabeth, in sosta durante il suo percorso verso l’Oceano Indo Pacifico. La nave è ormeggiata alle banchine 6-7-8. La portaerei ha una lunghezza di 280 metri, una larghezza di 39 metri ed un pescaggio di 11 metri ed i fondali della banchina presso la quale sosta al Porto Commerciale di Augusta hanno una profondità di -13,80 metri, consentendo quindi un accosto agevole e sicuro.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it