AdSP Mar Adriatico centro-settentrionale: avvio attività propredeutiche per cantieri Progetto “RAVENNA PORT HUB”

(FERPRESS) – Ravenna, 24 SET – Si è svolta questa mattina, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose la Cerimonia per la consegna delle aree e l’avvio delle attività propedeutiche all’allestimento dei cantieri del Progetto “RAVENNA PORT HUB”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it