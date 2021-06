AdSP Mar Adriatico centro settentrionale: approvato nuovo piano operativo triennale. Lavori previsti per quasi 1,5 mld

(FERPRESS) – Ravenna, 25 GIU – Il Comitato di Gestione, con il parere favorevole dell’Organismo di Partenariato della risorsa mare, ha approvato nei giorni scorsi il nuovo Piano Operativo Triennale (P.O.T.) 2021 – 2023 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna.

Digitalizzazione, innovazione e competitività del porto, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, transizione ecologica, sviluppo dell’intermodalità e della logistica integrata, investimenti sulla rete ferroviaria e stradale ed interventi di security portuale e di efficientamento dei servizi di controllo sono i grandi temi al centro del POT 2021-2023.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it