AdSP Mar Adriatico centrale: affidata redazione Piano regolatore e documento pianificazione energetico ambientale

(FERPRESS) – Ancona, 12 MAG – Prende il via il percorso concreto per arrivare al Piano regolatore di sistema portuale. E’ stato affidato il servizio tecnico per la redazione del Piano che disegnerà il futuro dei porti dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Ancona-Falconara Marittima, Pesaro, San Benedetto del Tronto nelle Marche, Pescara e Ortona in Abruzzo.

Il bando di gara europeo prevedeva anche la stesura del Documento di pianificazione strategica di sistema (Dpss), l’aggiornamento dei piani regolatori portuali di ciascuno dei porti dell’Adsp e introduceva il Documento di pianificazione energetica ambientale del sistema portuale (Deasp), un elemento richiesto dalla legge 84 del 1994 durante la fase di stesura del Piano regolatore.

Pubblicato da COM il: 12/5/2021 h 15:57 - Riproduzione riservata