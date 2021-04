AdSP Civitavecchia: YEP MED, finanziato dall’UE, forma futuri professionisti nel settore della gestione portuale e della logistica

(FERPRESS) – Roma, 9 APR – Si è concluso a Civitavecchia il primo corso di formazione professionale del progetto YEP MED, finanziato dal programma europeo ENI CBC Med. Il corso di tre giorni, coordinato dal Country Manager della Escola Europea Marco Muci, si è svolto da remoto insieme a 43 studenti dell’ITS Mobilità Sostenibile di Ortona.

